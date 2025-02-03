В ОП вже відреагували на заяву Трампа та наголосили, що пропозиція з ресурсами є в Плані перемоги Зеленського. Що ж це за рідкісноземельні метали та навіщо вони США – повідомляє 24 Канал.

До теми Трамп каже, що хоче обміняти рідкоземельні метали з України на допомогу США

Що таке рідкісноземельні метали

Рідкісноземельні метали є незамінними у сучасному світі, адже використовуються у багатьох галузях. Вони мають унікальні фізико-хімічні властивості, й ба більше – їх не можна просто замінити іншими матеріалами. Ці метали у більшості видобувають у Китаї, й нині США та ЄС шукають нові джерела.

Так, рідкісноземельні метали насправді не є рідкісними. Проблема полягає у тому, що їх складно видобувати. Рідкісноземельні метали не утворюють великих покладів як, до прикладу, руда чи залізні метали, а тому очищувати їх – складний та дорогий процес.

Загалом, рідкісноземельні метали – це 17 елементів таблиці Менделєєва: Sc – скандій, Y – ітрій, La – лантан, Ce – церій, Pr – празеодим, Nd – неодим, Pm – прометій, Sm – самарій, Eu – європій, Gd – гадоліній, Tb – тербій, Dy – диспрозій, Ho – гольмій, Er – ербій, Tm – тулій, Yb – ітербій, Lu – лютецій.

Згідно з відкритими даними, Україна володіє запасами кольорових і рідкоземельних металів. Мовиться про:

літій,

берилій,

цирконій,

тантал,

ніобій,

ітрій,

гафній.

Крім того, Україна має запаси титану, уранових руд, марганцю, заліза, золота, свинцю, цинку, кобальту, нікелю, міді тощо.