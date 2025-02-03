В ОП вже відреагували на заяву Трампа та наголосили, що пропозиція з ресурсами є в Плані перемоги Зеленського. Що ж це за рідкісноземельні метали та навіщо вони США – повідомляє 24 Канал.
До теми Трамп каже, що хоче обміняти рідкоземельні метали з України на допомогу США
Що таке рідкісноземельні метали
Рідкісноземельні метали є незамінними у сучасному світі, адже використовуються у багатьох галузях. Вони мають унікальні фізико-хімічні властивості, й ба більше – їх не можна просто замінити іншими матеріалами. Ці метали у більшості видобувають у Китаї, й нині США та ЄС шукають нові джерела.
Так, рідкісноземельні метали насправді не є рідкісними. Проблема полягає у тому, що їх складно видобувати. Рідкісноземельні метали не утворюють великих покладів як, до прикладу, руда чи залізні метали, а тому очищувати їх – складний та дорогий процес.
Загалом, рідкісноземельні метали – це 17 елементів таблиці Менделєєва: Sc – скандій, Y – ітрій, La – лантан, Ce – церій, Pr – празеодим, Nd – неодим, Pm – прометій, Sm – самарій, Eu – європій, Gd – гадоліній, Tb – тербій, Dy – диспрозій, Ho – гольмій, Er – ербій, Tm – тулій, Yb – ітербій, Lu – лютецій.
Згідно з відкритими даними, Україна володіє запасами кольорових і рідкоземельних металів. Мовиться про:
- літій,
- берилій,
- цирконій,
- тантал,
- ніобій,
- ітрій,
- гафній.
Крім того, Україна має запаси титану, уранових руд, марганцю, заліза, золота, свинцю, цинку, кобальту, нікелю, міді тощо.