Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

До теми Трамп каже, що хоче обміняти рідкоземельні метали з України на допомогу США

В ОП прокоментували заяву Трампа

Посилаючись на співрозмовника в ОП, "РБК-Україна" пише, що ідея спільного видобутку рідкоземельних металів пропонувалася в плані перемоги. Однак спочатку повинні бути гарантії безпеки, аби ресурси не потрапили до рук Росії.

Це було пунктом плану перемоги. У нас є спеціальні ресурси, зокрема рідкоземельні ресурси, уран, літій, титан, і важливо, щоб це не дісталося Росії,

– наголосив співрозмовник видання.

Щоб рідкоземельні метали не потрапили до країни-агресорки, Володимир Зеленський, як стверджує джерело видання, пропонував спеціально захистити ресурси та дозволити їх використовувати лише ключовим партнерам.

За словами джерела "РБК-Україна", це питання президент України також обговорював на зустрічі з Дональдом Трампом восени.

