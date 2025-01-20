Київ прекрасно розуміє, що йому потрібно залишатися на боці Трампа, щоб забезпечити майбутню підтримку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Навіщо Зеленський лестить Трампу

Враховуючи, що за часів адміністрації Байдена США стали найбільшим постачальником військової допомоги Києву, українське керівництво розуміє необхідність зберігати підтримку Вашингтона за нової адміністрації.

Зеленський неодноразово називав Трампа "сильною людиною", що, за оцінками експертів, є спробою привернути його увагу. Однак, хоча лестощі Трампу є поширеною тактикою, його непередбачуваність не дає гарантій, що вони спрацюють.

На жаль, Зеленський не може дозволити собі розкіш бути ворожим щодо Трампа. Він повинен хоча б спробувати залучити його на бік України, щоб забезпечити найкращий можливий результат для України, яка величезною мірою залежить від американської підтримки,

– заявила науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Джоанна Хоса.

Вона також наголошує, що зусилля Зеленського вже частково окупаються, оскільки Трамп заявив, що для завершення війни знадобиться понад 24 години.

"Зеленський зіткнувся з вибором: лестити Трампу або бути змушеним капітулювати перед Путіним. Лестощі - це невелика ціна за кращий результат", – підсумувала Хоса.

На думку заступниці директора програми "Росія і Євразія" лондонського аналітичного центру Chatham House Орисі Луцевич, похвала Зеленського є здебільшого щирою.

Я думаю, він щиро вірить, що Трамп може робити сміливі кроки, і саме звідси походить ця надія, і не тільки у свідомості Зеленського, а й в Україні загалом,

– зауважила експертка.

Україна також намагається представити свої перемогияк те, що посилить "проекцію сили" Америки на світовій арені. Чи погодиться Трамп з таким баченням, поки залишається відкритим питанням.

CNN також зауважує, що Зеленський звертається до бізнес-орієнтованого розуму Трампа. У жовтні 2024 року українська сторона презентувала "План перемоги", який передбачає масштабну угоду зі США щодо мінеральних ресурсів – ключової переваги України.

"Ми побачили, що в цьому "Плані перемоги" є критично важливі корисні копалини, є інвестиції... Україна по суті намагається сказати, що це може бути вигідно для Америки", – зазначила Луцевич.

Нагадаємо, 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа, який вдруге обійме посаду президента США.