На ній політик змітає документи зі столу у Білому домі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Time.

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Що у Time думають про повернення Трампа

Так, у своєму матеріалі, присвяченому Дональду Трампу, видання називає нового президента "непередбачуваною силою змін".

Він, мабуть, є найвпливовішим агентом змін, який займав Білий дім з часів Франкліна Делано Рузвельта,

– акцентує Time.

Зазначається, що 47-й президент є не тільки продуктом глобальних змін, але й їх рушієм. Виклики, які намагається вирішити його програма, накопичувалися протягом десятиліть і зараз є більшими, ніж може подолати будь-який один лідер чи навіть одна країна.

Як виглядає нова обкладинка з Трампом / фото Time

Дональд Трамп обіцяв розв'язати низку проблем за допомогою агресивних кроків. Йдеться про все: від масових депортацій до придушення вільних засобів масової інформації, судового переслідування та анексії Гренландії, Панамського каналу та Канади, хоча, можливо, він жартує з цього приводу.

Прихильники Трампа кажуть, що його порушення норм буде того варте, якщо президент зможе досягти успіху там, де інші мали невдачі. Водночас вони віддають Трампу належне через його обіцянки вирішити великі, складні проблеми: скоротити марнотратство уряду та повернути назад величезний дефіцит, припинити війни на Близькому Сході та в Україні, виправити імміграційну систему.

"Трамп вступить на посаду з такою ж сильною політичною позицією, як ніколи раніше, завдяки вирішальній перемозі на виборах і майже рекордно високій підтримці населення, республіканському Конгресу, який об’єднався за ним, і ширшій підтримці в бізнес-спільноті, особливо серед технічної еліти, яка присвятили цей час роботі з ним", – зазначають аналітики.

Time наголошує, що для багатьох сходження Трампа несе можливість позитивних змін для інституцій, які перебувають у стагнації або погіршуються.