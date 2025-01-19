На ней политик сметает документы со стола в Белом доме, сообщает 24 Канал со ссылкой на Time.

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Что в Time думают о возвращении Трампа

Так, в своем материале, посвященном Дональду Трампу, издание называет нового президента "непредсказуемой силой перемен".

Он, пожалуй, является самым влиятельным агентом изменений, который занимал Белый дом со времен Франклина Делано Рузвельта,

– акцентирует Time.

Отмечается, что 47-й президент является не только продуктом глобальных изменений, но и их двигателем. Вызовы, которые пытается решить его программа, накапливались в течение десятилетий и сейчас являются большими, чем может преодолеть любой один лидер или даже одна страна.

Как выглядит новая обложка с Трампом / фото Time

Дональд Трамп обещал решить ряд проблем с помощью агрессивных шагов. Речь идет обо всем: от массовых депортаций до подавления свободных средств массовой информации, судебного преследования и аннексии Гренландии, Панамского канала и Канады, хотя, возможно, он шутит по этому поводу.

Сторонники Трампа говорят, что его нарушение норм будет того стоить, если президент сможет достичь успеха там, где другие имели неудачи. В то же время они отдают Трампу должное за его обещания решить большие, сложные проблемы: сократить расточительство правительства и вернуть назад огромный дефицит, прекратить войны на Ближнем Востоке и в Украине, исправить иммиграционную систему.

"Трамп вступит в должность с такой же сильной политической позицией, как никогда раньше, благодаря решающей победе на выборах и почти рекордно высокой поддержке населения, республиканскому Конгрессу, который объединился за ним, и широкой поддержке в бизнес-сообществе, особенно среди технической элиты, которая посвятили это время работе с ним", – отмечают аналитики.

Time отмечает, что для многих восхождение Трампа несет возможность позитивных изменений для институтов, которые находятся в стагнации или ухудшаются.