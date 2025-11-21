Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Читайте також Влучили в яблучко, – політтехнолог про вигідну угоду, яка може бути між США та Україною

Чому Європа виступає проти мирного плану?

Європейські та українські посадовці відкинули нову пропозицію Дональда Трампа щодо "однобокої мирної угоди", яка грає на користь Москви. Вони попереджають, що поступки на користь Росії лише заохотять Володимира Путіна атакувати НАТО.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила команді президента США, що їхній план припинення вогню приречений на провал, якщо його не підтримають і Київ, і європейські уряди, які сьогодні є найбільшими донорами воєнних зусиль України.

Пропозиція США викликала тривогу в європейських столицях. Частково тому, що європейців повністю усунули від процесу її підготовки. Але головним чином через те, що, за словами одного з посадовців, план виглядає "нічим іншим, як списком бажань Путіна",

– йдеться в матеріалі.

Згідно з умовами угоди, яку публікують ЗМІ, Україна буде змушена відмовитися від окупованих територій на сході країни, скоротити свою армію вдвічі та здати частину озброєння.

Для того, щоб будь-який мирний план мав успіх, його має підтримати Україна та Європа,

– заявила Каллас.

За її словами, тиск має бути спрямований на агресора, а не на жертву. До того ж винагорода за агресію лише спровокує її посилення.

Що передбачає новий мирний план?