В адміністрації Трампа заявили команді Зеленського, що Білий дім працює за "агресивним" графіком, аби покласти край війні до кінця року, передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.

Який дедлайн встановили США для Зеленського?

Американські чиновники очікують, що Зеленський підпише угоду до Дня подяки. Його святкуватимуть у США у четвер, 27 листопада.

Потім американці планують презентувати мирну угоду в Москві пізніше цього місяця та завершити переговори й узгодження деталей плану до початку грудня.

Однак дотриматися цього графіку навряд чи вдасться, бо в офісі Зеленського наголосили, що деякі пункти плану для Києва є "червоними лініями". Водночас вони працюють над власними контропропозиціями, аби представити їх американській стороні.

Крім того, очікується, що українське громадянське суспільство також чинитиме опір будь-якій угоді, яка буде сприйматися як капітуляція або вигідніша для Москви.

Один високопоставлений український чиновник порівняв мирний план США із угодою про корисні копалини, ухваленої на початку червня. Тоді адміністрація США так само напористо тисла на Володимира Зеленського.

Київ вважав, що угода про корисні копалини є необхідною, щоб отримати підтримку адміністрації Трампа у боротьбі проти Росії.

Що відомо про мирний план США?