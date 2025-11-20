Спікерка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу заявила, що Рубіо і Віткофф під час створення плану нібито взаємодіяли з українцями і росіянами, аби зрозуміти, на що вони готові піти заради миру, передає 24 Канал.
Дивіться також Сенатор Грем здивовано відреагував на мирний план Трампа
Як у Білому домі коментують мирний план США?
За словами Левітт, Дональд Трамп підтримав мирний план, розроблений чиновниками своєї адміністрації.
Це хороший план як для Росії, так і для України,
– заявила спікерка Білого дому.
Як передає Clash Report, одна із журналісток наважилася поставити під сумнів твердження Левітт. Репортерка вказала на те, що американська пропозиція вимагає значних поступок від України й майже нічого не вимагає від Росії. У відповідь Левітт сказала, що журналістка неправильно розуміє ситуацію.
Нагадаємо, що раніше західні медіа писали, що мирний план був нібито розроблений за спиною Києва.
Що відомо про новий мирний план США?
- Американська мирна пропозиція передбачає багато поступок з боку Києва. Фактично вона означає капітуляцію України. У Європі скептично поставилися до плану американців.
- Відповідно до документа, Росія отримує увесь Донбас, Крим визнається російським, Україна мусить відмовитися від НАТО та скоротити армію щонайменше удвічі тощо.
- В Офісі президента заявили, що Зеленський вже отримав проєкт мирного плану і найближчими днями обговорить його з Трампом.
- 20 листопадаміністр армії США Ден Дрісколл зустрівся із Зеленським. За повідомленнями ЗМІ, вони домовилися про прискорений термін підписання американського мирного плану.