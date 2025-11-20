Спікерка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу заявила, що Рубіо і Віткофф під час створення плану нібито взаємодіяли з українцями і росіянами, аби зрозуміти, на що вони готові піти заради миру, передає 24 Канал.

Як у Білому домі коментують мирний план США?

За словами Левітт, Дональд Трамп підтримав мирний план, розроблений чиновниками своєї адміністрації.

Це хороший план як для Росії, так і для України,

– заявила спікерка Білого дому.

Як передає Clash Report, одна із журналісток наважилася поставити під сумнів твердження Левітт. Репортерка вказала на те, що американська пропозиція вимагає значних поступок від України й майже нічого не вимагає від Росії. У відповідь Левітт сказала, що журналістка неправильно розуміє ситуацію.

Нагадаємо, що раніше західні медіа писали, що мирний план був нібито розроблений за спиною Києва.

Що відомо про новий мирний план США?