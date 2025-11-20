Спикер Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга заявила, что Рубио и Уиткофф при создании плана якобы взаимодействовали с украинцами и россиянами, чтобы понять, на что они готовы пойти ради мира, передает 24 Канал.

Как в Белом доме комментируют мирный план США?

По словам Левитт, Дональд Трамп поддержал мирный план, разработанный чиновниками своей администрации.

Это хороший план как для России, так и для Украины,

– заявила спикер Белого дома.

Как передает Clash Report, одна из журналисток осмелилась поставить под сомнение утверждение Левитт. Репортер указала на то, что американское предложение требует значительных уступок от Украины и почти ничего не требует от России. В ответ Левитт сказала, что журналистка неправильно понимает ситуацию.

Напомним, что ранее западные медиа писали, что мирный план был якобы разработан за спиной Киева.

Что известно о новом мирном плане США?