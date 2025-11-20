Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

Как Украина реагирует на новый мирный план?

Новый мирный план, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Президент Украины очертил принципиальные основы, важные для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны,

– говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру и поддерживает все содержательные предложения, способные приблизить его.

В частности, с начала этого года наша страна поддерживала предложения Дональда Трампа.

Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир,

– подытожили в Офисе Президента.

Уже в ближайшие дни Владимир Зеленский рассчитывает обсудить с Дональдом Трампом существующие дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

О каком плане идет речь?