Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников, передает 24 Канал. Накануне Офис президента Украины подтвердил получение проекта мирного плана.

Что известно о "мирном плане Трампа"?

По данным СМИ, план требует от Украины значительных уступок, в частности передать России территории, которые агрессор пока не контролирует. Однако Зеленский согласился на переговоры, вместо того, чтобы категорически отклонить это предложение.

По словам украинского чиновника, Дрисколл вручил украинскому президенту копию плана во время их встречи в Киеве 20 ноября.

В то же время американские источники сообщили Axios, что Зеленский с министром США согласовали ускоренный срок его подписания.

Напомним, в заявлении Офиса президента говорится, что Зеленский обозначил важные для украинского народа "принципиальные основы", и по итогам встречи стороны договорились "работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны".