В частности, об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал высокопоставленный чиновник из США на условиях анонимности, передает 24 Канал. Он объяснил, что означают "агрессивные сроки", которые накануне в Киеве согласовали с министром американской армии Дэном Дрисколлом.
Смотрите также Мирный план США – старый ультиматум: почему 28 пунктов – это план капитуляции, который готовили за спиной Украины
Что означает новый дедлайн Трапа?
По словам неназванного чиновника, в сотрудничестве с Трампом агрессивный таймлайн означает "жесткие сроки на его условиях".
Это означает прямо сейчас, это означает как можно скорее. Это сроки, по которым мы работаем, и это мандат, который министр Дэн Дрисколл привнес в мирные усилия,
– сказал чиновник для журналистов.
Напомним, 20 ноября Дрисколл вручил украинской стороне копию мирного плана. Американские источники рассказали Axios, что Зеленский с министром США якобы согласовали ускоренный срок его подписания.
К слову, по данным СМИ, предложение США шокировало Киев и другие европейские столицы. Оно предусматривает значительные уступки от Украины, в частности территорией Донбасса, и вывод войск с подконтрольных территорий, которые станут демилитаризованной зоной.
Как комментируют американский мирный план?
Временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис приняла участие в переговорах Зеленского с Дрисколлом, которые впоследствии назвала чрезвычайно конструктивными. "Наконец динамика развития событий в пользу мира – мира, которого так стремятся украинцы", – отметила она.
Сам украинский президент сообщил о совместной работе над пунктами плана для окончания войны. Кроме того, он отметил, что ценит усилия Трампа и его команды ради возвращения безопасности в Европу.
Спикер Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга заявила, что разработанный Стивом Уиткоффом и Марко Рубио проект поддержал сам Трамп. "Это хороший план как для России, так и для Украины", – подчеркнула она.
Эксклюзивно для 24 Канала политолог-американист Александра Филипенко объяснила, что Кремль медленно "навязал" свои условия для США. "Приписали туда также Рубио, но есть много вопросов, знал ли он вообще об этом плане", – сказала эксперт.