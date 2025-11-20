В частности, об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал высокопоставленный чиновник из США на условиях анонимности, передает 24 Канал. Он объяснил, что означают "агрессивные сроки", которые накануне в Киеве согласовали с министром американской армии Дэном Дрисколлом.

Смотрите также Мирный план США – старый ультиматум: почему 28 пунктов – это план капитуляции, который готовили за спиной Украины

Что означает новый дедлайн Трапа?

По словам неназванного чиновника, в сотрудничестве с Трампом агрессивный таймлайн означает "жесткие сроки на его условиях".

Это означает прямо сейчас, это означает как можно скорее. Это сроки, по которым мы работаем, и это мандат, который министр Дэн Дрисколл привнес в мирные усилия,

– сказал чиновник для журналистов.

Напомним, 20 ноября Дрисколл вручил украинской стороне копию мирного плана. Американские источники рассказали Axios, что Зеленский с министром США якобы согласовали ускоренный срок его подписания.

К слову, по данным СМИ, предложение США шокировало Киев и другие европейские столицы. Оно предусматривает значительные уступки от Украины, в частности территорией Донбасса, и вывод войск с подконтрольных территорий, которые станут демилитаризованной зоной.

Как комментируют американский мирный план?