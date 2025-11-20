Зокрема, про це в коментарі "Європейській правді" розповів високопоставлений чиновник зі США на умовах анонімності, передає 24 Канал. Він пояснив, що означають "агресивні терміни", які напередодні в Києві узгодили з міністром американської армії Деном Дрісколлом.

Що означає новий дедлайн Трапа?

За словами неназваного чиновника, у співпраці з Трампом агресивний таймлайн означає "жорсткі терміни на його умовах".

Це означає прямо зараз, це означає якомога швидше. Це терміни, за якими ми працюємо, і це мандат, який міністр Ден Дрісколл привніс до мирних зусиль,

– сказав чиновник для журналістів.

Нагадаємо, 20 листопада Дрісколл вручив українській стороні копію мирного плану. Американські джерела розповіли Axios, що Зеленський з міністром США нібито узгодили прискорений термін його підписання.

До слова, за даними ЗМІ, пропозиція США шокувала Київ та інші європейські столиці. Вона передбачає значні поступки від України, зокрема територією Донбасу, та виведення військ із підконтрольних територій, які стануть демілітаризованою зоною.

Як коментують американський мирний план?