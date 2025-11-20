Зокрема, про це в коментарі "Європейській правді" розповів високопоставлений чиновник зі США на умовах анонімності, передає 24 Канал. Він пояснив, що означають "агресивні терміни", які напередодні в Києві узгодили з міністром американської армії Деном Дрісколлом.
Що означає новий дедлайн Трапа?
За словами неназваного чиновника, у співпраці з Трампом агресивний таймлайн означає "жорсткі терміни на його умовах".
Це означає прямо зараз, це означає якомога швидше. Це терміни, за якими ми працюємо, і це мандат, який міністр Ден Дрісколл привніс до мирних зусиль,
– сказав чиновник для журналістів.
Нагадаємо, 20 листопада Дрісколл вручив українській стороні копію мирного плану. Американські джерела розповіли Axios, що Зеленський з міністром США нібито узгодили прискорений термін його підписання.
До слова, за даними ЗМІ, пропозиція США шокувала Київ та інші європейські столиці. Вона передбачає значні поступки від України, зокрема територією Донбасу, та виведення військ із підконтрольних територій, які стануть демілітаризованою зоною.
Як коментують американський мирний план?
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс взяла участь у переговорах Зеленського з Дрісколлом, які згодом назвала надзвичайно конструктивними. "Нарешті динаміка розвитку подій на користь миру – миру, якого так прагнуть українці", – зауважила вона.
Сам український президент повідомив про спільну роботу над пунктами плану для закінчення війни. Окрім того, він наголосив, що цінує зусилля Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу.
Спікерка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу заявила, що розроблений Стівом Віткоффом і Марко Рубіо проєкт підтримав сам Трамп. "Це хороший план як для Росії, так і для України", – підкреслила вона.
Ексклюзивно для 24 Каналу політологиня-американістка Олександра Філіпенко пояснила, що Кремль поволі "нав'язав" свої умови для США. "Приписали туди також Рубіо, але є багато питань, чи він взагалі знав за цей план", – сказала експертка.