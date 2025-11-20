Про це пише 24 Канал із посиланням на Axios.

Дивіться також Дивний збіг, – політолог сказав, на що вказують певні дії Трампа щодо війни

Що передбачає мирний план Трампа?

У виданні вважають, що однією з найскладніших проблем в переговорах щодо України дотепер було те, хто і яку територію контролюватиме після закінчення війни.

Згідно з планом Трампа:

Росія отримає повний фактичний контроль над Донбасом попри те, що Україна все ще контролює близько 12% його території.

Лінія фронту в Запорізькій та Херсонській областях заморожується, а Україні обіцяють повернення частини територій у цих регіонах за умови переговорів.

Україна муситиме вивести війська із підконтрольних територій, які стануть демілітаризованою зоною. Передбачається, що Росія не зможе розмістити там свої війська.

Сполучені Штати та інші країни визнають Крим і Донбас територією Росії, але від України цього не вимагатимуть.

Відомо, що у розробці плану беруть участь Катар і Туреччина. Зокрема, Катар брав участь у переговорах між спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і секретарем РНБО Рустемом Умєровим. За даними джерела Аxios, сторони під час переговорів "досягли багатьох домовленостей".

Останні заяви Трампа про війну в Україні: що відомо?