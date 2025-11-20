Про це пише 24 Канал із посиланням на Axios.
Що передбачає мирний план Трампа?
У виданні вважають, що однією з найскладніших проблем в переговорах щодо України дотепер було те, хто і яку територію контролюватиме після закінчення війни.
Згідно з планом Трампа:
- Росія отримає повний фактичний контроль над Донбасом попри те, що Україна все ще контролює близько 12% його території.
- Лінія фронту в Запорізькій та Херсонській областях заморожується, а Україні обіцяють повернення частини територій у цих регіонах за умови переговорів.
- Україна муситиме вивести війська із підконтрольних територій, які стануть демілітаризованою зоною. Передбачається, що Росія не зможе розмістити там свої війська.
- Сполучені Штати та інші країни визнають Крим і Донбас територією Росії, але від України цього не вимагатимуть.
Відомо, що у розробці плану беруть участь Катар і Туреччина. Зокрема, Катар брав участь у переговорах між спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і секретарем РНБО Рустемом Умєровим. За даними джерела Аxios, сторони під час переговорів "досягли багатьох домовленостей".
Останні заяви Трампа про війну в Україні: що відомо?
Президент США висловив своє розчарування Володимиром Путіним. Трамп згадав про свої попередні успіхи, заявивши, що раніше йому нібито вдалося владнати низку війн. Війна в Україні ж, за його словами, залишилась одна із них.
"Я владнав вісім війн! У мене залишилась одна. Ви знаєте, про яку йдеться. Я думав, що це буде легко, бо маю хороші стосунки з президентом Путіним, але зараз я трохи розчарований ним. Він це знає", – сказав Трамп.
Раніше Трамп висловлював своє здивування тривалістю війни в Україні під час зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії. Він розчарований, що досі не завершив війну в Україні.