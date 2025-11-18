Трамп заявив про це під час своєї зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Дивіться також Трамп підтримує новий санкційний удар по Росії, але висуває жорстку умову

Що Трамп заявив про мирний процес щодо України?

Дональд Трамп заявив, що закінчив вже 8 війн. Однак він розчарований, що досі не завершив війну в Україні.

У мене ще одна справа з Путіним. Я трохи здивований Путіним. Це триває довше, ніж я думав,

– заявив Трамп.

Дональд Трамп повернувся до законопроєкту про жорсткі санкції проти держав, які продовжують торгувати з Росією. Голова аналітично адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що сигнал Трампа відкриває "зелений коридор" для ухвалення цього законопроєкту.

Дональд Трамп планує нові санкції проти країн, які ведуть бізнес з Росією