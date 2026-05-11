Американський журналіст й історик Девід Саттер в ефірі 24 Каналу пояснив, чому сама постановка цього питання є хибною. На його думку, головна проблема в тому, що у Вашингтоні намагаються покласти на переговори те, чого вони самі по собі дати не можуть.

Переговори не завершать війну

Після заяв у США про можливий вихід із переговорного процесу постало питання, чи змінить це щось для Путіна.

Нагадаємо! 18 квітня Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти з переговорів про мирну угоду у війні Росії проти України, якщо одна зі сторін почне серйозно ускладнювати процес. Водночас він сказав, що Вашингтон хоче якнайшвидше завершити ці переговори і досі бачить хороші шанси на позитивний результат.

На думку Саттера, сама логіка тут помилкова, бо Кремль і без того не показав нічого продуктивного в цих контактах, а ставка на перемовини як на головний інструмент лише підміняє реальний зміст війни. Він наголосив, що такі конфлікти не завершуються за столом переговорів. Перемовини можуть лише зафіксувати підсумок, який формується не дипломатичними жестами, а співвідношенням сил і ситуацією на фронті.

Це типова американська помилка – думати, що вони можуть щось вирішити. Такі конфлікти не вирішуються на переговорах,

– сказав Саттер.

За його словами, результат вирішується не в кабінетах, а там, де Україна стримує Росію і де формується справжній баланс сил.

Чому США не можуть підмінити допомогу переговорами?

Саттер вважає, що в цій історії проблема не лише в самих переговорах, а й у тому, як Вашингтон намагається ними замінити власну роль у війні. З його слів, для Сполучених Штатів ідеться не про технічне посередництво між двома сторонами, а про відповідальність перед країною, яка стала жертвою агресії.

Переговори – це якась дивна заміна виконанню відповідальності Америки в цьому конфлікті,

– підкреслив Саттер.

Цю відповідальність він прямо пов'язує з підтримкою України незалежно від того, як просуваються чи не просуваються дипломатичні контакти.

До слова! 5 травня Марко Рубіо провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим, під час якої вони обговорили війну Росії проти України, Іран і двосторонні відносини. У США заявили, що дзвінок відбувся на прохання російської сторони, тоді як у Росії подали розмову як "звірку годинників" і окремо тему війни не виокремили.

Для нього це питання не тактики, а базового принципу: якщо агресію не стримувати, а право не захищати, руйнується сам порядок, на який Сполучені Штати звикли спиратися.

Україна – це жертва агресії. Ми захищаємо світ, де превалює не агресія, а навпаки закон,

– наголосив американський журналіст.

Тому, на його думку, погрози вийти з переговорного процесу мало що означають самі по собі. Без реальної підтримки України такі заяви не змінюють ні логіку війни, ні розрахунки Кремля, бо переговори не можуть замінити дій, від яких залежить ситуація на полі бою.

Що відомо про можливий вихід США з переговорів?

18 квітня Марко Рубіо заявив, що США можуть вийти з переговорів про завершення війни, якщо в найближчі дні не буде жодного прогресу. Згодом це підтвердив і Дональд Трамп, а політолог Вадим Денисенко припустив, що такий сценарій не обов'язково погіршить позиції України, бо Росія тоді може забути про поступки, а військова допомога, запланована ще за Джо Байдена, може зберегтися.

18 квітня у Кремлі у відповідь заявили про "певний прогрес" у переговорах і пов'язали його з так званим "енергетичним перемир'ям". Там також сказали, що Путін не давав нових вказівок щодо продовження мораторію на удари по енергооб'єктах, і знову звинуватили Україну, хоча Росія за місяць здійснила понад 30 атак на українську енергетику.

10 травня помічник Путіна Юрій Ушаков повторив, що переговори про завершення війни можливі лише після повного виведення українських військ із Донбасу. У Москві також заявили, що розраховують на нові контакти зі спецпредставниками Дональда Трампа, хоча їхній візит до Києва досі не відбувся на тлі відсутності прогресу в переговорах.