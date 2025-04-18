Там кажуть, що треба відповідати на актуальні питання і що є "певний прогрес" у перемовинах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Путін не наказував продовжувати "перемир'я"

Про "прогрес" у переговорах заговорив посіпака диктатора Путіна Дмітрій Пєсков у п'ятницю, 18 квітня.

Прессекретар Кремля вважає, що це нібито пов'язано з "енергетичним перемир'ям". Він взявся запевняти, що Росія дотримувалася його.

Пєсков також заявив, що місяць "мораторію на удари по енергооб'єктах" уже пройшов, але нових вказівок щодо його продовження російський диктатор не давав і "певні напрацювання уже є".

У Москві цинічно заявляють, що Україна буцімто не дотримувалася цих домовленостей. Нагадаємо, що насправді проігнорувала їх Росія і за місяць здійснила понад 30 атак на українську енергетику.

Нагадаємо, що Рубіо заявив, якщо зусилля США зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, то команда повідомить Трампа, що переговори "більше не є життєздатним варіантом".