Відповідну заяву у п'ятницю, 18 квітня, зробив державний секретар США Марко Рубіо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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За якої умови США відмовляться

За словами американського посадовця, якщо російська та українська сторони серйозно ставляться до досягнення миру, то США готові допомогти у цьому питанні. Втім, в інакшому випадку, Вашингтон просто "піде далі".

Якщо наші зусилля зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, ми повідомимо президента Трампа, що переговори більше не є життєздатним варіантом,

– заявив Марко Рубіо.

Він наголосив, що президент США Дональд Трампі досі зацікавлений у досягненні миру в Україні, але у Вашингтону є "багато інших пріоритетів у всьому світі". Тому, за його словами, адміністрації потрібні "чіткі ознаки" можливості укладення угоди.

До слова, увечері 17 міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та державний секретар США Рубіо провели телефонну розмову. Американський високопосадовець розповів йому про контакти з українською стороною з приводу війни.