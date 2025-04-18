Соответствующее заявление в пятницу, 18 апреля, сделал государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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При каком условии США откажутся

По словам американского чиновника, если российская и украинская стороны серьезно относятся к достижению мира, США готовы помочь в этом вопросе. Впрочем, в противном случае, Вашингтон просто "пойдет дальше".

Если наши усилия остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, мы сообщим президенту Трампу, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом,

– заявил Марко Рубио.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трампи до сих пор заинтересован в достижении мира в Украине, но у Вашингтона есть "многие другие приоритеты во всем мире". Поэтому, по его словам, администрации нужны "четкие признаки" возможности заключения соглашения.

К слову, вечером 17-й министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Рубио провели телефонный разговор. Американский высокопоставленный чиновник рассказал ему о контактах с украинской стороной по поводу войны.