Украинская делегация состояла из министра иностранных дел Андрея Сибиги, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм Ермака.

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Что известно о встрече Украины с союзниками

Состоялись двусторонние переговоры делегации Украины с делегацией США в составе государственного секретаря Марко Рубио, спецпредставителей Президента Соединенных Штатов Стивена Виткоффа и Кита Келлога. По словам руководителя Офиса Президента, украинцы отметили преданность мирным усилиям совместно с США, европейскими и другими партнерами.

Также делегация Украины в многостороннем формате встретилась со странами-участницами "коалиции желающих". Среди представителей: дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн, советник по вопросам национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Пльотнер.

Как описывают встречу украинской делегации с партнерами

По словам Андрея Ермака, участники встречи провели конструктивную и позитивную дискуссию о путях к полному прекращению огня и дальнейшего процесса достижения устойчивого мира.

Мы согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине, и обменялись мнениями относительно практической реализации этого этапа,

– подчеркнул Ермак.

Рустем Умеров подтвердил разговоры о прекращении огня и добавил, что украинская сторона подчеркнула важность возвращения принудительно перемещенных в Россию украинских детей, освобождению военнопленных и гражданских заложников.

Глава МИД Андрей Сибига также упомянул усилия Франции, Германии и Великобритании, направленные на достижение мира.

Представители Украины напомнили партнерам, что наша страна согласилась на полное прекращение огня еще 11 марта в Джидде. Сибига отметил, что усиление давления на Россию является критически важным для достижения справедливого и прочного мира.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал встречу в Париже дипломатическим успехом.

Это дипломатический успех Франции, потому что впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол,

– заявил министр.

На фоне встреч в Париже Владимир Зеленский провел разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президент Украины заявил, что ему удалось скоординировать дальнейшие контакты и встречи.