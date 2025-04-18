Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також "Менше ударів не було": Зеленський прокоментував енергетичне перемир'я з Росією

Небензя звинуватив Україну

Російський дипломат вкотре звинуватив Україну, заявивши, що припиненню вогню перешкоджає нібито порушення Києвом мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі, про що домовилися в Ер-Ріяді.

У нас була спроба обмеженого припинення вогню щодо об'єктів енергетичної інфраструктури, яке не було дотримано українською стороною,

– заявив він.

За його словами, за нинішніх обставин говорити про припинення вогню просто "нереалістично на цьому етапі".

Нагадаємо, раніше він заявляв, що припинення вогню та замороження військових дій не є гарантіями врегулювання "конфлікту", а нові домовленості щодо України мають бути реалізовані новою владою Києва після виборів.

Також на засіданні Радбезу ООН росіянин висунув вимогу, аби Україна стала демілітаризованою і нейтральною державою, що не входить до жодних блоків та альянсів, зокрема насамперед НАТО.

