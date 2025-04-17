Росія, втім, справді рідше обирала енергетику як ціль для атак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

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Які результати енергетичного перемир'я з Росією

Зеленський зазначив, що Україна обговорила зі США і погодилась на енергетичне перемир'я з Росією 25 березня. Це означає, що перемир'я майже скінчилося.

Росіяни ж, підкреслює він, говорили з американцями в іншу дату – 18 березня.

Зеленський зазначив, що навіть те перемир'я, яке Росія наобіцяла США без згоди України, вона не виконувала.

Росія одразу ж порушила свої обіцянки ударами по Херсону.

"Я попросив Службу зовнішньої розвідки разом з урядовцями кожного разу, коли Росія порушує (перемир'я, – 24 Канал), відправляти це США. Чесно кажучи, ми побачили документ, який рускіє відправляли США. Їм Лавров відправляв, що ми били по їх енергетиці, що не відповідає дійсності. Хоча вони щось там розписують, вигадують. Ну, вони творчі такі", – каже Зеленський.

Вони зменшили удари по енергетиці – факт. Але я хочу, щоб ми звернули увагу ось на що: кількість ударів Росія не зменшила,

– зазначив президент.

Росія справді менше атакувала енергетику, але загальна кількість використаних дронів та ракет щоденно не змінилася. Ворог атакував замість енергетики іншу інфтраструктуру.