Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.
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Росія вдарила по Сумщині
Як повідомили в ОВА, вдень 17 квітня російська армія завдала 2 ударів по критичній інфраструктурі Глухівської громади на Сумщині. Ворог атакував об'єкти дронами.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Водночас місцеві телеграм-канали пишуть, що після вибухів у місті Глухів частково зникло світло.
Наразі проводяться відновлювальні роботи.
Росія зранку 17 квітня також атакувала енергетику. Зокрема ворог дронами пошкодив виробничий майданчик ДТЕК в Дніпропетровській області. Серйозних пошкоджень зазнали будівля і техніка.
Крім того, лише за останню добу, 16 квітня, російська армія завдала руйнувань 3 енергетичним об'єктам у кількох областях України. Під прицілом ворога були трансформатори у Миколаївській області та на околицях Херсона. Також агресор пошкодив лінію електропередач у Полтавській області.