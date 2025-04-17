Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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Росія вдарила по Сумщині

Як повідомили в ОВА, вдень 17 квітня російська армія завдала 2 ударів по критичній інфраструктурі Глухівської громади на Сумщині. Ворог атакував об'єкти дронами.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Водночас місцеві телеграм-канали пишуть, що після вибухів у місті Глухів частково зникло світло.

Наразі проводяться відновлювальні роботи.

Росія зранку 17 квітня також атакувала енергетику. Зокрема ворог дронами пошкодив виробничий майданчик ДТЕК в Дніпропетровській області. Серйозних пошкоджень зазнали будівля і техніка.

Крім того, лише за останню добу, 16 квітня, російська армія завдала руйнувань 3 енергетичним об'єктам у кількох областях України. Під прицілом ворога були трансформатори у Миколаївській області та на околицях Херсона. Також агресор пошкодив лінію електропередач у Полтавській області.