Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.

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Россия ударила по Сумской области

Как сообщили в ОВА, днем 17 апреля российская армия нанесла 2 удара по критической инфраструктуре Глуховской общины на Сумщине. Враг атаковал объекты дронами.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. В то же время местные телеграм-каналы пишут, что после взрывов в городе Глухов частично исчез свет.

На сейчас проводятся восстановительные работы.

Россия утром 17 апреля также атаковала энергетику. В частности враг дронами повредил производственную площадку ДТЭК в Днепропетровской области. Серьезные повреждения получили здание и техника.

Кроме того, только за последние сутки, 16 апреля, российская армия нанесла разрушения 3 энергетическим объектам в нескольких областях Украины. Под прицелом врага были трансформаторы в Николаевской области и в окрестностях Херсона. Также агрессор повредил линию электропередач в Полтавской области.