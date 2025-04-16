Загалом ворог уже понад 30 разів порушив угоду про припинення вогню в енергетиці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речника МЗС України Георгія Тихого у середу, 16 квітня.

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Партнерам відомо про порушення перемир'я Росією

Речник МЗС розповів, що лише за останню добу російська армія завдала руйнувань 3 енергетичним об'єктам у кількох областях України.

Під прицілом ворога були трансформатори у Миколаївській області та на околицях Херсона, також він пошкодив лінію електропередач у Полтавській області.

Все це вважається порушеннями юридичного перемир'я. Ми цю інформацію доносимо до наших партнерів,

– наголосив Георгій Тихий.

Нагадаємо, що уночі 16 квітня через атаку "Шахедами" у Решетилівській громаді, що на Полтавщині, без світла залишилися два населені пункти. На щастя, минулося без постраждалих.