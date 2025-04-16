Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено лінію електропередач у Решетилівській громаді. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Що відомо про наслідки

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили ще ввечері 15 квітня – о 21:06, а вибухи пролунали близько 00:09.

Через падіння уламків дрона в Решетилівській громаді без світла залишилися два населених пункти. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Звернень до екстрених служб щодо руйнувань і постраждалих не надходило,

– зазначив Когут.

Нагадаємо, "Шахеди" також атакували Одесу – у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення, відомо про 3 постраждалих.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.