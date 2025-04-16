Вони пролунали після опівночі 16 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.
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Що відомо про вибухи на Полтавщині та Сумщині
Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили о 21:06.
Повітряні сили неодноразово попереджали регіон про загрозу атаки російських безпілотників.
Уже о 00:09 Суспільне повідомило про вибухи у Полтаві.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
У Сумській області повітряна тривога почалася о 21:24.
У межах регіону фіксували понад 10 груп "Шахедів".
Гучно в області було о 22:05. Як пише Суспільне, вибухи пролунали в Охтирці.
Наразі про можливі наслідки атаки місцева влада не повідомляє.
Раніше через атаку ворожих дронів вибухи також пролунали на Дніпропетровщині.