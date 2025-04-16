Вони пролунали після опівночі 16 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.

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Що відомо про вибухи на Полтавщині та Сумщині

Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили о 21:06.

Повітряні сили неодноразово попереджали регіон про загрозу атаки російських безпілотників.

Уже о 00:09 Суспільне повідомило про вибухи у Полтаві.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

У Сумській області повітряна тривога почалася о 21:24.

У межах регіону фіксували понад 10 груп "Шахедів".

Гучно в області було о 22:05. Як пише Суспільне, вибухи пролунали в Охтирці.

Наразі про можливі наслідки атаки місцева влада не повідомляє.

Раніше через атаку ворожих дронів вибухи також пролунали на Дніпропетровщині.