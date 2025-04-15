Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Де рухаються ворожі "Шахеди", слідкуйте на 24 Каналі.

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Де летять "Шахеди"

21:08, 15 квітня Із Харківщини групи ударних БпЛА летять на Полтавщину.

21:06, 15 квітня Вибухи пролунали у Запорізькій області. Працює ППО.

21:02, 15 квітня Декілька шахедів рухаються на Харків.

20:56, 15 квітня Ворожі безпілотники в передмісті Дніпра! Перебувайте в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких,

– написав голова ОВА Сергій Лисак.

20:51, 15 квітня Карта повітряних тривог

20:43, 15 квітня Запоріжжя, залишайтесь в укриттях. Декілька БпЛА у напрямку міста,

– ПС.

20:36, 15 квітня Понад 10 груп "Шахедів" рухаються повз Харківщину у західному напрямку.

20:13, 15 квітня Нові групи ударних БпЛА летять із півдня. Через Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину,

– уточнюють у Повітряних силах.