Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Де рухаються ворожі "Шахеди", слідкуйте на 24 Каналі.
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Де летять "Шахеди"
Із Харківщини групи ударних БпЛА летять на Полтавщину.
Вибухи пролунали у Запорізькій області. Працює ППО.
Декілька шахедів рухаються на Харків.
Ворожі безпілотники в передмісті Дніпра! Перебувайте в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких,
– написав голова ОВА Сергій Лисак.
Карта повітряних тривог
Запоріжжя, залишайтесь в укриттях. Декілька БпЛА у напрямку міста,
– ПС.
Понад 10 груп "Шахедів" рухаються повз Харківщину у західному напрямку.
Нові групи ударних БпЛА летять із півдня.
Через Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину,
– уточнюють у Повітряних силах.
Групи ударних БпЛА рухаються через Донеччину у напрямку Харківщини.