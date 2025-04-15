Окупанти атакували село Слатине Дергачівської міської громади втретє за останні чотири дні. Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, ворог завдав удару по населеному пункту КАБами.

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Людина померла на порозі свого будинку

У Слатиному влучання відбулось двома КАБами у щільну житлову забудову, а також ще два керовані авіаційні бомби вдарили на околиці селища.

Окрім житлових будинків, постраждали гаражі, і головне – будівля амбулаторії – заклад, без якого населений пункт не може існувати,

– зауважила Черненко.

Також вранці 14 квітня росіяни вдарили безпілотникам по Харкову, влучивши у продуктові склади. Цей удар було чутно одразу у кількох районах міста.

Внаслідок атаки виникла велика пожежа, полум'я охопило близько 1600 м². Пожежником довелося ліквідовувати її впродовж приблизно дев'яти годин.

Це була дуже складна робота. Росіяни останні тижні атакували виробництва, а тепер почали бити по складах з продуктами. Вони це роблять не просто так, їм потрібно посіяти паніку,

– наголосила вона.

Впродовж минулої доби на Харківщині через російські обстріли, на жаль, загинуло п'ять людей.

У Куп'янську росіяни вдарили з РСЗВ по приватному сектору. Внаслідок атаки загинуло двоє людей похилого віку – 68-річний чоловік та 61-річна жінка.

Окрім того, в селі Шевченкове Куп'янського району ворог обстріляв житловий квартал, через що загинула 77-річна жінка та 52-річний чоловік. Одна людина померла на порозі власного будинку. Можливо, хотіла врятуватися в укритті, чи навпаки сховатися в будинку, але, на жаль, не вдалося.

П'ята жертва підірвалася на вибуховому предметі в селі Мілове на Куп'янщині. Чоловіку, що загинув, було 56 років. Наразі експерти встановлюють, який саме це був боєприпас.

Також стало відомо від правоохоронців про обставини інциденту, що стався ще у серпні 2024 року. Тоді підліток знайшов боєприпас, приніс його додому і хизувався ним перед рідними. Випадково він вистрілив і важко поранив свою мати та брата.

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Нагадаємо, що росіяни 14 квітня вдарили дроном по продуктовому складу у Салтівському району Харкова. Внаслідок удару сталася масштабна пожежа. Крім того, вибухова хвиля завдала пошкодження чотирьом приватним будинкам.

За інформацією ДСНС, противник, імовірно, міг застосувати новий тип "Шахеда" з невідомою бойовою частиною. Наразі встановлюється, яку саме зброю використав ворог.