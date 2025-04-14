Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Ранковий удар Росії по Харкову
Як розповів журналістам директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, росіяни вдарили по продуктовому складу у Салтівському районі. По цьому місцю ворог застосував "Шахед", щоправда, з невідомою бойовою частиною. На місці розпочалася пожежа, яку ліквідовують рятувальники.
Піротехнічні підрозділи ДСНС на місці працюють. Встановлюється, зокрема, чи новий це тип ("Шахеда" – 24 Канал), про який попереджали підрозділи ДСНС. Яка бойова частина зараз встановлюється,
– сказав посадовець.
Площа пожежі, за даними ДСНС, сягала 1600 квадратних метрів. Вибухова хвиля пошкодила чотири приватні будинки.
Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав після оголошення повітряної тривоги о 04:57. Тоді зберігалася небезпека через застосування ворогом ударних БпЛА та балістичного озброєння. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворожий дрон літав над містом. Пізніше стало відомо й про пожежу на місці влучання.
На складі продуктів сталася пожежа через російську атаку / Фото Суспільне Харків і ДСНС України
На щастя, загиблих чи постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова немає.
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Цієї ночі російські війська запустили кілька хвиль дронів по Україні та атакували Одесу. У місті лунали вибухи, є пошкодження та травмовані люди.