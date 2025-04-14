Рятувальники показали кадри наслідків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Наслідки атаки на Одесу

Після влучання в Одесі пожежі спалахнули за кількома адресами. На щастя, рятувальникам вдалося оперативно їх ліквідувати.

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Відомо, що унаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, складське приміщення, СТО, медзаклад, зокрема, операційну, та автомобілі.

Наразі повідомляють про 7 потерпілих. У них діагностовано осколкові поранення та опіки.

Наслідки атаки на Одесу / Фото ДСНС

До ліквідації наслідків атаки залучалися 14 одиниць техніки та 67 рятувальників, окрім того, 1 одиницю техніки та 3 добровольців від Асоціації добровільних пожежних України.

До слова, уночі внаслідок атаки російського дрона в Запоріжжі почалася пожежа на АЗС.

