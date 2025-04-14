Спасатели показали кадры последствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Последствия атаки на Одессу

После попадания в Одессе пожары вспыхнули по нескольким адресам. К счастью, спасателям удалось оперативно их ликвидировать.

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Известно, что в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, складское помещение, СТО, медучреждение, в частности, операционную, и автомобили.

Сейчас сообщают о 7 пострадавших. У них диагностированы осколочные ранения и ожоги.

Последствия атаки на Одессу / Фото ГСЧС

К ликвидации последствий атаки привлекались 14 единиц техники и 67 спасателей, кроме того, 1 единицу техники и 3 добровольцев от Ассоциации добровольных пожарных Украины.

К слову, ночью в результате атаки российского дрона в Запорожье начался пожар на АЗС.

