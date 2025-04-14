Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про наслідки атаки БпЛА на Запоріжжя

На АЗС в Запоріжжі почалася пожежа внаслідок атаки ворожого дрона.

Надзвичайники загасили займання. Ніхто, на щастя, не постраждав.

Додамо, що загалом упродовж доби окупанти завдали 461 удар по 12 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомили у ОВА.

Зокрема Степногірськ російські війська атакували керованими авіабомбами та РСЗВ, що призвело до зникнення електропостачання та пожежі в багатоповерхівці. На щастя, люди не постраждали.

Окупанти здійснили: