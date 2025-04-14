Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также БпЛА в Одесской области вызвали несколько пожаров: спасатели показали ужасные кадры последствий

Утренний удар России по Харькову

Как рассказал журналистам директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких, россияне ударили по продуктовому складу в Салтовском районе. По этому месту враг применил "Шахед", правда с неизвестной боевой частью. На месте начался пожар, который ликвидируют спасатели.

Пиротехнические подразделения ГСЧС на месте работают. Устанавливается, в частности, новый ли это тип ("Шахеда" – 24 Канал), о котором предупреждали подразделения ГСЧС. Какая боевая часть сейчас устанавливается,

– сказал чиновник.

Площадь пожара, по данным ГСЧС, достигала 1600 квадратных метров. Взрывная волна повредила четыре частных дома.

Напомним, взрыв в Харькове прогремел после объявления воздушной тревоги в 04:57. Тогда сохранялась опасность из-за применения врагом ударных БпЛА и баллистического вооружения. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что вражеский дрон летал над городом. Позже стало известно и о пожаре на месте попадания.

На складе продуктов произошел пожар из-за российской атаки / Фото Общественное Харьков и ГСЧС Украины