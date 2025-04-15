Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Где движутся вражеские "Шахеды", следите на 24 Канал.
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Где летят "Шахеды"
С Харьковщины группы ударных БпЛА летят на Полтавщину.
Взрывы прогремели в Запорожской области. Работает ПВО.
Несколько шахедов движутся на Харьков.
Вражеские беспилотники в пригороде Днепра! Находитесь в безопасных местах. Берегите себя и своих близких,
– написал председатель ОВА Сергей Лысак.
Карта воздушных тревог
Запорожье, оставайтесь в укрытиях. Несколько БпЛА в направлении города,
– ПС.
Более 10 групп "Шахедов" движутся мимо Харьковщины в западном направлении.
Новые группы ударных БпЛА летят с юга.
Через Запорожскую область курсом на Днепропетровщину,
– уточняют в Воздушных силах.
Группы ударных БпЛА движутся через Донецкую область в направлении Харьковщины.