Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Где движутся вражеские "Шахеды", следите на 24 Канал.

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Где летят "Шахеды"

21:08, 15 апреля

С Харьковщины группы ударных БпЛА летят на Полтавщину.

21:06, 15 апреля

Взрывы прогремели в Запорожской области. Работает ПВО.

21:02, 15 апреля

Несколько шахедов движутся на Харьков.

20:56, 15 апреля

Вражеские беспилотники в пригороде Днепра! Находитесь в безопасных местах. Берегите себя и своих близких,
– написал председатель ОВА Сергей Лысак.

20:51, 15 апреля

Карта воздушных тревог

20:43, 15 апреля

Запорожье, оставайтесь в укрытиях. Несколько БпЛА в направлении города,
– ПС.

20:36, 15 апреля

Более 10 групп "Шахедов" движутся мимо Харьковщины в западном направлении.

20:13, 15 апреля

Новые группы ударных БпЛА летят с юга.

Через Запорожскую область курсом на Днепропетровщину,
– уточняют в Воздушных силах.

19:50, 15 апреля

Группы ударных БпЛА движутся через Донецкую область в направлении Харьковщины.