Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Где движутся вражеские "Шахеды", следите на 24 Канал.

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Где летят "Шахеды"

21:08, 15 апреля С Харьковщины группы ударных БпЛА летят на Полтавщину.

21:06, 15 апреля Взрывы прогремели в Запорожской области. Работает ПВО.

21:02, 15 апреля Несколько шахедов движутся на Харьков.

20:56, 15 апреля Вражеские беспилотники в пригороде Днепра! Находитесь в безопасных местах. Берегите себя и своих близких,

– написал председатель ОВА Сергей Лысак.

20:51, 15 апреля Карта воздушных тревог

20:43, 15 апреля Запорожье, оставайтесь в укрытиях. Несколько БпЛА в направлении города,

– ПС.

20:36, 15 апреля Более 10 групп "Шахедов" движутся мимо Харьковщины в западном направлении.

20:13, 15 апреля Новые группы ударных БпЛА летят с юга. Через Запорожскую область курсом на Днепропетровщину,

– уточняют в Воздушных силах.