Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи у Павлограді

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Російські окупаційні війська цього вечора вкотре запустили по регіонах України свої ударні БпЛА. Під прицілом ворога опинилося Дніпропетровська область.

Так, о 22:29 в Повітряних силах повідомили про групи дронів рухом на Дніпро та Кривий Ріг. Вже близько 11 години вечора в Дніпропетровській області було гучно. Зокрема, вибухи пролунали в Павлограді.

У Павлограді чутно звуки вибухів,

– повідомляли журналісти.

Станом на 23:08 в регіоні все ще триває тривога та загроза атаки ворожими безпілотниками. Зокрема, в ПС оновили інформацію про рух дронів в межах Дніпропетровщини. Так, декілька груп перебувають в районі Павлограду. Ще декілька БпЛА рухаються повз Кривий Ріг курсом на Кіровоградську область.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що цього вечора під приціл ворога потрапило і Запоріжжя. Так, в самому місті та області лунали вибухи.