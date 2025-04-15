Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника ОВА. Вибухи пролунали також і в місті.

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Вибухи в Запоріжжі та області

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ввечері 15 квітня російські окупаційні війська вкотре запустили по регіонах України свої ударні БпЛА. Під прицілом ворога опинилося і Запоріжжя.

Зокрема, в Повітряних силах о 20:38 попереджали жителів регіону про рух "Шахедів" в їхньому напрямку.

Вже о 21:05 Іван Федоров, очільник ОВА, повідомив, що по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Менше, ніж через 10 хвилин Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.

Зазначимо, що кореспонденти Суспільного о 21:11 повідомили, що вибухи лунали також і в самому Запоріжжі.

Станом на 21:20 тривога в регіоні триває, як і триває загроза атаки ворожих дронів.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що у ніч проти 15 квітня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Підтверджено збиття 26 ударних БпЛА на Сході, Півночі та в Центрі країни. В ПС вказували, що 19 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.