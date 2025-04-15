Оборонцям неба вдалося збити 26 ворожих дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки дронів збили

У ніч на 15 квітня росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Курської області та 52 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії.

Станом на 12:00 підтверджено збиття 26 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни,

– ідеться у повідомленні.

Ще 19 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків. За даними Повітряних сил, унаслідок російської атаки постраждали Сумська та Донецька області.



Скільки дронів збила ППО / Інфографіка Повітряних сил

До слова, минулої ночі Росія запустила по Україні 62 ударні БпЛА типу Shahed та інші безпілотники-імітатори. Сили ППО України збили 40 ударних БпЛА. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 4 області.