24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Де зараз дрони
06:02, 15 квітня
Полтавщина та Дніпропетровщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
05:51, 15 квітня
"Шахеди" у Запорізькій області – курс північно-західний.
05:37, 15 квітня
"Шахеди" на сході та в центрі Харківщини – курс південно-західний.
05:11, 15 квітня
Харківська та Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!