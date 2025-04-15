24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Де зараз дрони

06:02, 15 квітня Полтавщина та Дніпропетровщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

05:51, 15 квітня "Шахеди" у Запорізькій області – курс північно-західний.

05:37, 15 квітня "Шахеди" на сході та в центрі Харківщини – курс південно-західний.