24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Где сейчас дроны

06:02, 15 апреля Полтавская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

05:51, 15 апреля "Шахеды" в Запорожской области – курс северо-западный.

05:37, 15 апреля "Шахеды" на востоке и в центре Харьковской области – курс юго-западный.