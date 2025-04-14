Об этом рассказал заместитель директора по техническим вопросам Одесской городской больницы №11 Александр Гладченко в комментарии Укринформ, передает 24 Канал.

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В Одессе россияне атаковали больницу

По его словам, больница продолжает работать в штатном режиме, несмотря на значительные повреждения.

После атаки больница получила повреждения: разбито 78 окон, уничтожены 12 внутренних дверей, пострадали операционные, коридоры. Разрушениям подверглись отделения нейрохирургии, хирургии, интенсивной терапии, гинекологическое отделение и терапевтическое отделение,

– отметил Гладченко.

Исключением стало лишь поликлиническое отделение, где сейчас ликвидируют последствия атаки. Также временно не функционируют некоторые операционные.