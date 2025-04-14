Атака и цели планируются заранее. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что россияне бьют исключительно по гражданским объектам.

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Какую тактику применяет враг

В результате очередной атаки российских оккупантов в Одессе получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры – медицинское учреждение, жилой дом, складское помещение, станция технического обслуживания и транспортные средства.

По состоянию на 10:00 известно о восьми пострадавших. Четверо из них остаются в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая помощь. Другие – уже находятся дома и лечатся амбулаторно.

Относительно самой атаки – она была ожидаемой. В последнее время наблюдалась определенная оперативная пауза в обстрелах Одессы, ведь враг сосредоточил свое внимание на других крупных городах Украины. Это могло быть связано с накоплением ударных дронов или другими планами российских оккупантов.

Обычно атаки планируются заранее, а целью становятся исключительно гражданские объекты. "Шахеды" сначала движутся на малой высоте над водной поверхностью, а затем поднимаются на высоту 2 – 2,5 километра, что значительно усложняет работу наших мобильных огневых групп.

В связи с этим насущной является потребность в зенитно-ракетных комплексах малого радиуса действия,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Речь идет, в частности, о зенитных установках Gepard, а также советские комплексы "Тунгуска" и "Шилка", которые могли бы эффективно работать на этом направлении и защищать объекты от поражений "Шахедами".

Украине сегодня критически необходимы системы противовоздушной обороны как для перехвата баллистических ракет – вроде Patriot, IRIS-T или итальянских аналогов – так и для борьбы с низковысотными угрозами.

Если наши международные партнеры предоставят соответствующую номенклатуру вооружения, ситуация с противовоздушной защитой значительно улучшится, и количество поражений будет меньше.