Атака і цілі плануються завчасно. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зазначивши, що росіяни б'ють винятково по цивільних об'єктах.

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Яку тактику застосовує ворог

Унаслідок чергової атаки російських окупантів в Одесі зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури – медичний заклад, житловий будинок, складське приміщення, станція технічного обслуговування та транспортні засоби.

Станом на 10:00 відомо про вісьмох постраждалих. Четверо з них залишаються в медичних закладах, де їм надається вся необхідна допомога. Інші – вже перебувають удома й лікуються амбулаторно.

Щодо самої атаки – вона була очікуваною. Останнім часом спостерігалася певна оперативна пауза в обстрілах Одеси, адже ворог зосередив свою увагу на інших великих містах України. Це могло бути пов'язано з накопиченням ударних дронів або іншими планами російських окупантів.

Зазвичай атаки плануються заздалегідь, а ціллю стають винятково цивільні об'єкти. "Шахеди" спочатку рухаються на малій висоті над водною поверхнею, а згодом підіймаються на висоту 2 – 2,5 кілометра, що значно ускладнює роботу наших мобільних вогневих груп.

У зв'язку з цим нагальною є потреба в зенітно-ракетних комплексах малого радіуса дії,

– наголосив Сергій Братчук.

Йдеться, зокрема, про зенітні установки Gepard, а також радянські комплекси "Тунгуска" і "Шилка", які могли б ефективно працювати на цьому напрямку й захищати об'єкти від уражень "Шахедами".

Україні сьогодні критично необхідні системи протиповітряної оборони як для перехоплення балістичних ракет – на кшталт Patriot, IRIS-T чи італійських аналогів – так і для боротьби з низьковисотними загрозами.

Якщо наші міжнародні партнери нададуть відповідну номенклатуру озброєння, ситуація з протиповітряним захистом значно покращиться, і кількість уражень буде меншою.