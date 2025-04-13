Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Одессе

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 01:25 13 апреля. Воздушные силы писали, что в регион залетают вражеские беспилотники.

БПЛА из Николаевской области в Одесскую область в сторону города Южное,

– писали военные.

Позже Воздушные силы предупреждали жителей Одессы, что в направлении города летит вражеский ударный БПЛА с северо-востока. Также в укрытие призывали и жителей Черноморского.

Сами громкие звуки в Одессе услышали примерно в 01:54. Об этом написало Суспильное.

“Взрывы в Одессе", – написали местные корреспонденты.

Интересно, что через несколько минут после этого по всей Одесской области прозвучал отбой воздушной тревоги. Это произошло в 02:00.

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