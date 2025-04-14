Загалом для удару по Україні противник використав 62 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Скільки БпЛА збила ППО

Ворог запускав безпілотники з різних напрямків – Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди.

Станом на 09:00 сили ППО збили 40 ударних БпЛА на сході та півдні країни.

11 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.

