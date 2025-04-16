Они прозвучали после полуночи 16 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.
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Что известно о взрывах на Полтавщине и Сумщине
Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 21:06.
Воздушные силы неоднократно предупреждали регион об угрозе атаки российских беспилотников.
Уже в 00:09 Общественное сообщило о взрывах в Полтаве.
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В Сумской области воздушная тревога началась в 21:24.
В пределах региона фиксировали более 10 групп "Шахедов".
Громко в области было в 22:05. Как пишет Суспільне, взрывы прогремели в Ахтырке.
Сейчас о возможных последствиях атаки местные власти не сообщают.
Ранее из-за атаки вражеских дронов взрывы также прозвучали на Днепропетровщине.