Про це Небензя заявив просто на засіданні Радбезу ООН 17 лютого, передає 24 Канал. На його думку, із приходом до влади в США республіканської адміністрації "з'явилися шанси, що гаряча фаза української кризи незабаром може закінчитися".

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Чого вимагає Росія

У своїй промові Небензя озвучив кабальні умови для врегулювання війни. За його словами, Україна має стати "демілітаризованою, нейтральною державою, що не входить до жодних блоків та альянсів".

Окрім того, припинення вогню і замороження військових дій не є гарантіями врегулювання "українського конфлікту".

Ба більше, Росія продовжує маніпулювати виборами – реалізацією нових домовленостей щодо України нібито має займатися нова влада, яка з'явиться в Києві після демократичного голосування. Натомість країни ЄС і Велика Британія не можуть бути стороною будь-яких майбутніх переговорів.

До слова, ще на початку 2025 року Небензя заявив – Кремль не зацікавлений пропозиціями команди Трампа щодо завершення війни. Також там серйозно не сприймали "сигнали про якісь домовленості" від Києва.