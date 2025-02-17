Своїми думками Пленкович поділився на Мюнхенській конференції з безпеки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт уряду Хорватії.

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Що розповів Пленкович

Хорватський прем'єр вважає, що українців обманули вже двічі. Уперше – 30 років тому, коли змусили відмовитись від ядерного арсеналу за Будапештським меморандумом. Вдруге – не виконавши Мінськ-1 і Мінськ-2.

Якщо наступна домовленість призведе до отримання Росією більшої території, за словами Пленковича, українці будуть обмануті втретє.

Він також згадує досвід своєї країни, частина окупованих територій якої була "там" 4,5 року, а решта – майже 7 років.

Ми повернули їх, коли змогли завдати удару у відповідь, коли були сильними. Баланс сил – це дуже важливий момент. Тому зміцнення України в оборонному плані не можна зупиняти. Інакше немає шансів вижити,

– каже політик.

На його думку, успішні мирні переговори зможе очолити сильний лідер. В останні роки в питанні України не вистачало особистості, яку поважають усі – "із якою будуть рахуватись у Москві, в Києві, яка має підтримку у Вашингтоні, європейських столицях та серед країн глобального Півдня".

До слова, Володимир Зеленський заявив, що готовий обговорити відмову від окупованих територій в рамках угоди для вступу України до НАТО. Однак наша держава ніколи не визнає їх частиною Росії, адже це суперечить Конституції.