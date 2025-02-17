Своими мыслями Пленкович поделился на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт правительства Хорватии.

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Что рассказал Пленкович

Хорватский премьер считает, что украинцев обманули уже дважды. Впервые – 30 лет назад, когда заставили отказаться от ядерного арсенала по Будапештскому меморандуму. Во второй раз – не выполнив Минск-1 и Минск-2.

Если следующая договоренность приведет к получению Россией большей территории, по словам Пленковича, украинцы будут обмануты в третий раз.

Он также вспоминает опыт своей страны, часть оккупированных территорий которой была "там" 4,5 года, а другая – почти 7 лет.

Мы вернули их, когда смогли нанести ответный удар, когда были сильными. Баланс сил – это очень важный момент. Поэтому укрепление Украины в оборонном плане нельзя останавливать. Иначе нет шансов выжить,

– говорит политик.

По его мнению, успешные мирные переговоры сможет возглавить сильный лидер. В последние годы в вопросе Украины не хватало личности, которую уважают все – "с которой будут считаться в Москве, в Киеве, которая имеет поддержку в Вашингтоне, европейских столицах и среди стран глобального Юга".

К слову, Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить отказ от оккупированных территорий в рамках соглашения для вступления Украины в НАТО. Однако наше государство никогда не признает их частью России, ведь это противоречит Конституции.