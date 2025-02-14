Об этом Гегсет заявил во время своего официального визита в Польшу, сообщает корреспондентка 24 Каналу.

Читайте также Келлог заявил, что потеря Украиной территорий может быть в специальном договоре

Может ли Украина вернуть оккупированные территории

Пит Гегсет отметил, что США хотят "внести реализм" в мирных переговорах между Россией и Украиной. Глава Пентагона также повторил свои заявления относительно членства Украины в НАТО.

Реальность того, что возвращение к границам 2014 года в рамках переговорного урегулирования маловероятно. Реальность присутствия американских войск в Украине маловероятна. Реальность членства Украины в НАТО как часть переговорного урегулирования – маловероятна,

– сказал Пит Гегсет.

Впрочем, отвечая на вопрос журналистов о возвращении территорий, которые Россия оккупировала после полномашстабного вторжения, Гегсет сказал: "Я думаю, что все возможно".

Он добавил, что не хочет ограничивать президента Трампа в том, как вести переговоры с лидерами России и Украины. По его мнению, будущее украинских границ решат за столом переговоров.

Как будут выглядеть эти границы в конечном итоге еще предстоит выяснить, и я думаю, что это будет частью дискуссии, которая состоится между нашим президентом Зеленским, Путиным и, вероятно, Европой, которая также примет участие в этих дискуссиях,

– сказал он.

К слову, ранее заместитель спецпредставителя Кита Келлога Джон Коул заявил, что США не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения путем переговоров к границам 2014 года. По его словам, сейчас этот вопрос "все еще на столе".